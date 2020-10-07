Горбачева показала дочерей

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева поделилась в сети семейным снимком.

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева на своей странице в Instagram 6 октября разместила фото, на котором запечатлена вместе с мужем, продюсером Юрием Никитиным и детьми – Полиной и Серафимой.

При этом младшая дочь Горбачевой позирует в кадре, сидя на траве, в то время как остальные члены семьи фотографируются стоя.

"На этом фото все, что нужно знать о Серафиме Никитиной. Надо ли сделать ей замечание вести себя "прилично" в кадре? Не думаю. Найдутся, кроме нас, на свете "добрые люди", которые обязательно не промолчат и научат", – подписала она снимок.

С 2002 по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика.

В сентябре 2020 года в интервью передаче "ЖВЛ" на "1+1" Горбачева рассказала, что в 2013 году, будучи беременной, потеряла ребенка. По словам артистки, забеременев в 2014 году в третий раз, она ответственнее отнеслась к своему состоянию и родила Серафиму.

Старшая дочь Горбачевой и Никитина Полина родилась в 2005 году.