"Винницкая настолько прогрессировала, что помогла Диме сколотить состояние". Горбачева рассказала о работе с экс-продюсером "ВИА Гры" Костюком

"Мой первый в жизни шеф Дима Костюк учил меня работать бесперебойно и бескомпромиссно. Кроме рутинной работы по составлению плейлистов на первом музыкальном канале в Украине, ведению каждодневных прямых эфиров и работой с ведущими, я должна была каждый месяц писать и сдавать ему концепции новых музыкальных программ. Заполнять эфир было нечем, украсть не у кого, посмотреть MTV негде. Иногда ввиду недостачи свободного времени, а иногда ввиду отсутствия музы я концепции не сдавала, или сдавала мало, или сдавала не такие. И тогда Дима не выдавал мне ползарплаты, пока муза снова не возвращалась ко мне", – написала Горбачева.
По словам знаменитости, Костюк также научил ее нести ответственность за принимаемые решения.
"Когда я принимала в команду ведущих, которых он не хотел брать, то их прогресс становился моей ответственностью. Дима поручал мне заниматься с ними в свободное от работы время. Так случилось с [бывшей участницей "ВИА Гры", ведущей] Аленой Винницкой, которая не только поменяла для эфира свое настоящее имя Ольга, но и настолько прогрессировала, что помогла Диме позже сколотить целое состояние на своих талантах с группой "ВИА Гра". Короче говоря, стиль руководства у Димы был странный, но эффективный", – отметила Горбачева.
Бывшая певица призналась, что изначально Костюк и от нее был не в восторге, но партнеры уговорили дать ей шанс.
"Дима каждый день напоминал мне об этом, очевидно, внося неоценимый вклад еще и в борьбу с моим эго. У вас в жизни был такой Дима?" – подытожила Горбачева.
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С 2002-го по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика, а после под своим собственным именем.
В настоящее время она проводит занятия для женщин, на которых рассказывает о силе сексуальной энергии. 12 июля 2021 года артистка объявила о завершении карьеры певицы и ведущей.
В 90-е годы Дмитрий Костюк был владельцем музыкального канала BIZ-TV. В 1999 году вместе с музыкальным продюсером Константином Меладзе он создал группу "ВИА Гра". Винницкая, которая на тот момент была ведущей BIZ-TV, стала первой участницей коллектива и солисткой первого состава. Винницкая покинула группу в январе 2003 года.