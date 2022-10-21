Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
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Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь

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alyona alyona: Я еще только учусь любить себя по-настоящему
alyona alyona: Я еще только учусь любить себя по-настоящему
Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская певица alyona alyona, которая похудела на 20 кг за восемь месяцев, заявила, что только учится любить себя по-настоящему. Об этом она написала 21 октября в Instagram.

По словам артистки, раньше она либо категорически ограничивала себя в еде, либо "жрала все подряд", но в январе 2022 года она решила изменить ситуацию, "чтобы трансформировать хаос в гармонию".

"Жизнь подбросила добрых людей на пути, которые вдохновили. Затем людей, которые помогли знаниями, и настоящую любовь, – написала артистка. – Стабильно худею? Нет. Я просто пытаюсь найти свой дзен с едой. А его можно найти через любовь к себе. А я еще только учусь любить себя по-настоящему". 

alyona alyona не стала уточнять, кто стал ее новым избранником. Со своим предыдущим бойфрендом, украинским рэпером Yoxden она рассталась в феврале 2022 года. Они состояли в отношениях около года.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

В сентябре 2022 года артистка призналась, что за последние восемь месяцев похудела на 20 кг. Она призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче". "Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила тогда alyona alyona.

Теги: любовь, певица, alyona alyona, похудение
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