Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь

alyona alyona: Я еще только учусь любить себя по-настоящему Фото: Savranenko Alyona / Facebook

По словам артистки, раньше она либо категорически ограничивала себя в еде, либо "жрала все подряд", но в январе 2022 года она решила изменить ситуацию, "чтобы трансформировать хаос в гармонию".

"Жизнь подбросила добрых людей на пути, которые вдохновили. Затем людей, которые помогли знаниями, и настоящую любовь, – написала артистка. – Стабильно худею? Нет. Я просто пытаюсь найти свой дзен с едой. А его можно найти через любовь к себе. А я еще только учусь любить себя по-настоящему".

alyona alyona не стала уточнять, кто стал ее новым избранником. Со своим предыдущим бойфрендом, украинским рэпером Yoxden она рассталась в феврале 2022 года. Они состояли в отношениях около года.