alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после

По словам певицы, она начала худеть в конце января и за первый месяц сбросила почти 10 кг.
"Я поехала в Трускавец и отказалась от очень многого, и там, наверное, к началу полномасштабного вторжения первые 10 кг сбросила, а потом за это все время – еще 10", – рассказала артистка.
Певица призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче".
"Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила она.
Ранее певица выглядела вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А теперь – так.
До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.
Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.