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02 сентября, 2022
 
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alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после

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alyona alyona до конца года планирует сбросить в общей сложности 30 кг
alyona alyona до конца года планирует сбросить в общей сложности 30 кг
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 1 сентября в эфире канала "1+1" рассказала, благодаря чему ей удалось похудеть на 20 кг за восемь месяцев.

По словам певицы, она начала худеть в конце января и за первый месяц сбросила почти 10 кг.

поехала в Трускавец и отказалась от очень многого, и там, наверное, к началу полномасштабного вторжения первые 10 кг сбросила, а потом за это все время – еще 10", – рассказала артистка. 

Певица призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче".

"Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила она.

Ранее певица выглядела вот так.

А теперь – так.

Фото: alyona alyona / Telegram
Фото: alyona alyona / Telegram

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

Теги: певица, alyona alyona, похудение
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