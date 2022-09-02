alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после

alyona alyona до конца года планирует сбросить в общей сложности 30 кг Фото: alyona.alyona.official / Instagram

По словам певицы, она начала худеть в конце января и за первый месяц сбросила почти 10 кг.

"Я поехала в Трускавец и отказалась от очень многого, и там, наверное, к началу полномасштабного вторжения первые 10 кг сбросила, а потом за это все время – еще 10", – рассказала артистка.

Певица призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче".

"Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила она.

Ранее певица выглядела вот так.

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А теперь – так.