Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2022
 
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"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после

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По словам alyona alyona, она худеет благодаря тому, что начала питаться по-другому, избавившись от старых привычек
По словам alyona alyona, она худеет благодаря тому, что начала питаться по-другому, избавившись от старых привычек
Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская певица alyona alyona 18 октября в Facebook опубликовала свое новое фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса на фоне вечернего города.

"Таешь на глазах", – отреагировали в сети.

"Помолодела", – оценили новый снимок 31-летней артистки фолловеры.

"Такая милая и одновременно грозная", – написали поклонники.

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/5652264594838848:0

Ранее артистка выглядела вот так.

Фото: alyona.alyona.official / Instagram
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

В сентябре 2022 года артистка призналась, что за последние восемь месяцев похудела на 20 кг. Она призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче". "Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила тогда alyona alyona.

Теги: музыка, певица, творчество, alyona alyona, похудение
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"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
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