"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после

"Таешь на глазах", – отреагировали в сети.

"Помолодела", – оценили новый снимок 31-летней артистки фолловеры.

"Такая милая и одновременно грозная", – написали поклонники.

Ранее артистка выглядела вот так.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

В сентябре 2022 года артистка призналась, что за последние восемь месяцев похудела на 20 кг. Она призналась, что до конца года планирует в общей сложности сбросить 30 кг, чтобы ей "стало легче". "Я просто изменила некоторые привычки, и оно идет само собой", – добавила тогда alyona alyona.