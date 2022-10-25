"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару

24 октября хореографу исполнилось 37 лет.
"Дима, мой любимый, Дима, для меня, ты больше, чем Бог танца, ты больше, чем друг. Таких, как ты, не бывает! Мистер мудрость, смелость и ты мой – навсегда! Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Я имела честь быть с тобой рядом, пусть не долго на экране, но за кулисами мне повезло больше", – отметила она.
Каминская заявила, что гордится Дикусаром.
"Спасибо тебе за тебя и за твою смелость. Ты не такой, как все! Люблю сильно!" – написала певица.
Пост она сопроводила архивным видео, снятым в 2020 году, когда Камиская и Дикусар принимали участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
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Каминская и Дикусар покинули "Танцы со звездами" 13 сентября 2020 года после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пара продолжала заниматься танцами вместе.
Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.
Слава развелись с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
Дикусар был женат дважды: на певице Ирине Билык (с 2004-го по 2007 год) и на хореографе Алене Шоптенко (с 2013-го по 2016 год).
1 марта 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.