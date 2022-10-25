"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару

24 октября хореографу исполнилось 37 лет.

"Дима, мой любимый, Дима, для меня, ты больше, чем Бог танца, ты больше, чем друг. Таких, как ты, не бывает! Мистер мудрость, смелость и ты мой – навсегда! Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Я имела честь быть с тобой рядом, пусть не долго на экране, но за кулисами мне повезло больше", – отметила она.

Каминская заявила, что гордится Дикусаром.

"Спасибо тебе за тебя и за твою смелость. Ты не такой, как все! Люблю сильно!" – написала певица.

Пост она сопроводила архивным видео, снятым в 2020 году, когда Камиская и Дикусар принимали участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".