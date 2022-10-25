Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару

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Каминская и Дикусар вместе участвовали в "Танцах с звездами" на "1+1"
Каминская и Дикусар вместе участвовали в "Танцах с звездами" на "1+1"
Фото: 1plus1.ua

38-летняя украинская певица Слава Каминская, находящаяся в Нидерландах, 24 октября опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения, адресованное хореографу Дмитрию Дикусару.

24 октября хореографу исполнилось 37 лет.

"Дима, мой любимый, Дима, для меня, ты больше, чем Бог танца, ты больше, чем друг. Таких, как ты, не бывает! Мистер мудрость, смелость и ты мой – навсегда! Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Я имела честь быть с тобой рядом, пусть не долго на экране, но за кулисами мне повезло больше", – отметила она.

Каминская заявила, что гордится Дикусаром.

"Спасибо тебе за тебя и за твою смелость. Ты не такой, как все! Люблю сильно!" – написала певица.

Пост она сопроводила архивным видео, снятым в 2020 году, когда Камиская и Дикусар принимали участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Контекст:

Каминская и Дикусар покинули "Танцы со звездами" 13 сентября 2020 года после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пара продолжала заниматься танцами вместе.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.

Слава развелись с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Дикусар был женат дважды: на певице Ирине Билык (с 2004-го по 2007 год) и на хореографе Алене Шоптенко (с 2013-го по 2016 год).

1 марта 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет

Теги: Дмитрий Дикусар, Слава Каминская, певица, поздравление, Танцы со звездами, хореограф
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