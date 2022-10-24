"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом

Певица появилась в свитере в черно-белую полоску и с распущенными волосами. Она попозировала перед камерой.
"Жизнь больше не будет как раньше. Но она будет намного лучше", – говорится в ролике.
Каменских прокомментировала высказывание.
"Обязательно будет", – написала она.
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"Очень красивая: волосы, глаза", – прокомментировала подписчица olesya141083.
"Какая красивая", – отметила innaberezhnyak.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.