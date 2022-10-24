"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом

Каменских: Жизнь обязательно будет лучше Фото: kamenskux / Instagram

Певица появилась в свитере в черно-белую полоску и с распущенными волосами. Она попозировала перед камерой.

"Жизнь больше не будет как раньше. Но она будет намного лучше", – говорится в ролике.

Каменских прокомментировала высказывание.

"Обязательно будет", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Очень красивая: волосы, глаза", – прокомментировала подписчица olesya141083.

"Какая красивая", – отметила innaberezhnyak.