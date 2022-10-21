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21 октября, 2022
 
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Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео

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Мейхер продефилировала в роли модели
Мейхер  продефилировала в роли модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 21 октября на Instagram-странице своего именного бренда одежды опубликовала ролик, в котором продефилировала в роли модели.

Мейхер продемонстрировала голубое платье со страусиными перьями абрикосового цвета. Она дополнила образ черными босоножками на шпильках.

Певица во время дефиле продемонстрировала ноги в высоком разрезе спереди, засветив при этом также внутреннюю часть бедер.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: видео, бренд, платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, дизайнер, ноги, одежда
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