Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции

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Grosu: Уже стою на ногах. Но еще немного болит
Grosu: Уже стою на ногах. Но еще немного болит
Фото: alina_grosu / Instagram

27-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) 23 октября в Stories Instagram показала, как варит себе компот и рассказала о самочувствии.

"Я уже дома, чувствую себя немного лучше, уже стою на ногах. Но еще немного болит. И некому мне компот сварить, варю сама", – сказала певица.

По словам Grosu, за неделю, которую провела на больничном, она работала над созданием новых песен.

"За эту неделю я набросала несколько песен для вас, достаточно приятных, я надеюсь. Чем еще мне было заниматься, когда я лежала, как маленькое поленце?" – отметила она.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

19 октября Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа.

В июле Grosu была госпитализирована. Певица тогда не уточнила причину недомогания.

Теги: здоровье, болезнь, Алина Гросу, певица, Grosu, операция
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