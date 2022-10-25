"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции

Grosu: Уже стою на ногах. Но еще немного болит Фото: alina_grosu / Instagram

"Я уже дома, чувствую себя немного лучше, уже стою на ногах. Но еще немного болит. И некому мне компот сварить, варю сама", – сказала певица.

По словам Grosu, за неделю, которую провела на больничном, она работала над созданием новых песен.

"За эту неделю я набросала несколько песен для вас, достаточно приятных, я надеюсь. Чем еще мне было заниматься, когда я лежала, как маленькое поленце?" – отметила она.

Скриншот: alina_grosu / Instagram