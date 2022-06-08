"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком

Grosu: Было хорошо – а будет еще лучше! Фото: alina_grosu / Instagram

Певице исполнилось 27 лет.

"День рождения всегда был особенным днем в моей жизни. Мы всегда собираемся всей семьей, приглашаем друзей и близких и устраиваем тематические празднования, чтобы этот день был не только моим праздником и абсолютно все получили удовольствие. Довольно часто я его провожу на концертах, в работе, в туре с огромным количеством людей и с тонной радостей… Но сегодня эта традиция нарушилась", – написала она.

Grosu выразила надежду, что скоро наступит мир.

"[Тогда] мы снова соберемся вместе, но уже другими, более сильными и сплоченными. Было хорошо – а будет еще лучше! С днем рождения меня", – написала певица.

Пост она сопроводила своим архивным снимком.

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