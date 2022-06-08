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08 июня, 2022
 
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"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком

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Grosu: Было хорошо а будет еще лучше!
Grosu: Было хорошо – а будет еще лучше!
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 8 июня в Instagram поздравила саму себя с днем рождения.

Певице исполнилось 27 лет.

"День рождения всегда был особенным днем в моей жизни. Мы всегда собираемся всей семьей, приглашаем друзей и близких и устраиваем тематические празднования, чтобы этот день был не только моим праздником и абсолютно все получили удовольствие. Довольно часто я его провожу на концертах, в работе, в туре с огромным количеством людей и с тонной радостей… Но сегодня эта традиция нарушилась", – написала она.

Grosu выразила надежду, что скоро наступит мир.

"[Тогда] мы снова соберемся вместе, но уже другими, более сильными и сплоченными. Было хорошо – а будет еще лучше! С днем рождения меня", – написала певица.

Пост она сопроводила своим архивным снимком.

Контекст:

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности "актриса кино и театра". Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – "Разом зі мною" – вышел, когда певице было пять лет.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она с семьей остается на родине.

Теги: Алина Гросу, певица
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