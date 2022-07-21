Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
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27-летняя Grosu сообщила о госпитализации

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Grosu: Нервы это плохо
Grosu: Нервы – это плохо
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 20 июля разместила в Instagram Stories фото, на котором запечатлена в палате под капельницей.

"Нервы  это плохо", – подписала публикацию 27-летняя артистка. 

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности "актриса кино и театра". Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – "Разом зі мною" – вышел, когда певице было пять лет.

После полномасштабного вторжения России в Украину Grosu сообщила, что остается на родине.

Теги: здоровье, Алина Гросу, певица, Grosu
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