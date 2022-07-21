27-летняя Grosu сообщила о госпитализации

"Нервы – это плохо", – подписала публикацию 27-летняя артистка.

Контекст:

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности "актриса кино и театра". Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – "Разом зі мною" – вышел, когда певице было пять лет.

После полномасштабного вторжения России в Украину Grosu сообщила, что остается на родине.