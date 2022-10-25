"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье

"С началом войны Наталья Егорова была предана своей Родине. Она поддерживает множество проектов, помогает нуждающимся, а теперь также является членом нашей команды Peace.ua", – говорится в посте. В нем также отмечена ассоциация "Спортсмены за Украину".

На снимке, который сопровождает пост, Егорова запечатлена в декольтированном платье с открытыми плечами. Руки она сложила на груди навкрест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Athletes for Ukraine e.V. (@athletes_for_ukraine)

"Сильная женщина", – прокомментировал подписчик rainermehls.