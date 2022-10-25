"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье

"С началом войны Наталья Егорова была предана своей Родине. Она поддерживает множество проектов, помогает нуждающимся, а теперь также является членом нашей команды Peace.ua", – говорится в посте. В нем также отмечена ассоциация "Спортсмены за Украину".
На снимке, который сопровождает пост, Егорова запечатлена в декольтированном платье с открытыми плечами. Руки она сложила на груди навкрест.
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"Сильная женщина", – прокомментировал подписчик rainermehls.
Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.
18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.
Экс-супруга Кличко призывала мировую общественность поддержать Украину в борьбе против российского агрессора.