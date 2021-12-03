"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде

Снимок 51-летней супермодели набрал больше 20 тыс. лайков.

"Такая хорошенькая!" – прокомментировал фото franzi.mxk.

"Такая элегантная", – написала lido_29th_corner.

"Естественная красота", – заметил deepu.rawat.14811.

"Такая сексуальная", – считает erikthor1989.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства модель вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).