"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е

Видео сопровождалось игрой на фортепиано, а каждый снимок появлялся на экране под звук, имитирующий щелчок фотоаппарата.

"Негативы из 90-х", – подписала публикацию 51-летняя Шиффер, а также отметила на ней автора фото, фотографа Антуана Вергла и супермодель Синди Кроуфорд, фото которой тоже появлялись на видео.

"Бесстыжая", – прокомментировал видео mvm__9999, добавив улыбающийся смайлик.

"Какие красивые кадры", – написал ralfbo.1968.

"Легендарные культовые красавицы – Клаудиа и Синди", – оставила свой коммент papaki.makeup.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства модель вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).