Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2021
 
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"Идеальная женщина". Шиффер поделилась архивными фото топлес

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Шиффер тесно сотрудничала с модным домом Chanel
Шиффер тесно сотрудничала с модным домом Chanel
Фото: claudiaschiffer / Instagram

Известная немецкая супермодель Клаудиа Шиффер 29 июля в Instagram поделилась рядом архивных фото из 90-х.

Супермодель опубликовала несколько фотографий из своей юности. На них она запечатлена топлес и в джинсах.

"Божественная", – прокомментировал фитнес-инструктор Клаудиа Молина.

"Одна из самых красивых женщин в мире!" – добавила true_brits_voice.

"Идеальная женщина", – отметила maringenua.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудиа вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Теги: Клаудиа Шиффер, модель, топлес
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