Шиффер в платье с глубоким декольте показала, как ест клубнику. Видео

Модель выбрала для съемки длинное цветное платье с глубоким декольте. Шиффер, позируя на камеру, вошла в комнату с тортом в руках, поставила его на стол, а затем с помощью заранее приготовленных приборов отрезала кусочек. При этом она не стала его есть целиком, а взяла лишь попробовать клубнику, которая украшала торт.

"Угощение среди недели. Кто хочет?" – подписала ролик Шиффер.

"Хотите, чтобы я поверил, что вы едите эти штуки?" – отреагировал на видео один из фолловеров модели.

"Вы попробовали клубнику, но не торт", – заметили подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)