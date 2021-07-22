Шиффер в платье с глубоким декольте показала, как ест клубнику. Видео

Модель выбрала для съемки длинное цветное платье с глубоким декольте. Шиффер, позируя на камеру, вошла в комнату с тортом в руках, поставила его на стол, а затем с помощью заранее приготовленных приборов отрезала кусочек. При этом она не стала его есть целиком, а взяла лишь попробовать клубнику, которая украшала торт.
"Угощение среди недели. Кто хочет?" – подписала ролик Шиффер.
"Хотите, чтобы я поверил, что вы едите эти штуки?" – отреагировал на видео один из фолловеров модели.
"Вы попробовали клубнику, но не торт", – заметили подписчики.
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Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.
В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудиа вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).