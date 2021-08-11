Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее

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Шиффер мать троих детей
Шиффер – мать троих детей
Фото: claudiaschiffer / Instagram

Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер 11 августа в Instagram разместила черно-белое архивное фото, на котором запечатлена на фоне океана в купальнике с приспущенными бретельками.

Модель позирует в кадре, придерживая лиф руками.  

"Океанотерапия. Взгляд со стороны", – подписала она снимок.

"Красивая малышка", – оценили фото поклонники.

Шиффер с помощью хештегов отметила, что архивное фото будет представлено на выставке в музее Кунстпаласт (Дюссельдорф).

Открытие выставки состоится 15 сентября, говорится на странице музея в Instagram. Шиффер является куратором этого мероприятия. Ожидается, что посетители увидят редкие снимки супермоделей 90-х.

"Икона моды Клаудиа Шиффер соберет легендарных модных фотографов, дизайнеров и своих знаменитых коллег-моделей, чьи энергия и видение сформировали десятилетие, на первой выставке, которую она курировала в Кунстпаласте", – говорится в анонсе.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудиа вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Теги: Клаудиа Шиффер, модель
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