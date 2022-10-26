"Зачем?", "Очень похожая ассоциация". Жена продюсера студии "Квартал 95" размазала помаду перед камерой

Актриса размазала помаду перед камерой.

"Вот такая сейчас у нас жизнь! Черно-белая, размазанная, замедленная, когда ничего не хочется! Но встаешь утром, и идешь дальше, потому что выхода нет", – написала она.

"Зачем помаду размазывать?" – спросила подписчица elizavetaoniskevih.

"Кстати, очень похожая ассоциация", – призналась tetianakhamazenko.

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.