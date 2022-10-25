"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком

"Счастливого Дивали!" – актриса оставила поздравления с индийским праздником.
В руках Хайек держала поднос с оранжевыми мешочками.
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"Суперкрасавица", – прокомментировала подписчица sawsansayedofficial.
"Сладчайшая", – написала beautifly3.
Дивали – главный индийский и индуистский праздник. Он отмечается как "Фестиваль огней" и символизирует победу добра над злом.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".