Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком

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Хайек: Счастливого Дивали!
Хайек: Счастливого Дивали!
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 24 октября в Instagram поделилась снимком, для которого позировала с распущенными волосами и минимумом макияжа.

"Счастливого Дивали!" – актриса оставила поздравления с индийским праздником.

В руках Хайек держала поднос с оранжевыми мешочками.

"Суперкрасавица", – прокомментировала подписчица sawsansayedofficial.

"Сладчайшая", – написала beautifly3.

Контекст:

Дивали – главный индийский и индуистский праздник. Он отмечается как "Фестиваль огней" и символизирует победу добра над злом.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: фестиваль, праздники, Сальма Хайек, актриса, макияж
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