"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк

Рианна предстала в черном комплекте из бюстгальтера и трусов, выполненных из полупрозрачной ткани, со шнуровкой сзади. Певица засветила ягодицы, станцевав тверк, и упала на постель.

"Горячая, красивая и сексуальная", – прокомментировал подписчик gavynblackston41.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.