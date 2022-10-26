Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
Новости

"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя

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Vera: Наша обложка вышита бережными руками украинской вышивальщицы
Vera: Наша обложка вышита бережными руками украинской вышивальщицы
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, сменившая имя на Vera, показала в Instagram, как создавалась обложка ее сингла "Вишиванка", записанного вместе с украинской певицей Tayanna.

"Наша обложка вышита бережными руками украинской вышивальщицы Иды Голдман", – написала она.

"Ты же не украинская певица! Или забыла?" – прокомментировала подписчица nails_okhremchuk.

"Вера – международная певица! Ее любят многие русскоязычные. Душа болит у нее за Украину", – написала korotkova4246.

"Что же плохого вы видите в том, что Вера сделала свой выбор? Вас же никто не упрекает, что вы начинаете новую жизнь. Дайте другим решить свою судьбу, без ваших комментариев", – отреагировала rymakova.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 октября Брежнева презентовала совместную песню с Tayanna под новым сценическим псевдонимом Vera.

В день премьеры пользователи сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову. 

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В сети заявили, что записав украинскую песню после такого интервью, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

Теги: Россия, Украина, вышиванка, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, песня
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