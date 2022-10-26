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В Киеве теперь можна платить картой в любом коммунальном транспорте – Кличко

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Оплата банковской картой теперь работает на всех маршрутах
Оплата банковской картой теперь работает на всех маршрутах
Фото: Віталій Кличко / Telegram

С 26 октября в Киеве в любом коммунальном транспорте можно расплатиться при помощи банковской карты. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах. Подключение маршрутов наземного транспорта было начато 10 дней назад. И уже всюду все работает", – рассказал он.

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору, объяснил мэр.

"Сервис позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и карточкой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – восемь гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота", – добавил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, Украина, общественный транспорт
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