В Киеве теперь можна платить картой в любом коммунальном транспорте – Кличко

"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах. Подключение маршрутов наземного транспорта было начато 10 дней назад. И уже всюду все работает", – рассказал он.

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору, объяснил мэр.

"Сервис позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и карточкой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – восемь гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота", – добавил он.