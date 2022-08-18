Власти Полтавы отказались останавливать транспорт во время тревоги

По его словам, жители города вправе самостоятельно принимать решение о своей безопасности, когда слышат "тревогу".

"Если едете в автобусе и воздушная тревога, вы говорите водителю остановиться. Он остановился – вы вышли", – сказал Мамай.

Ранее он анонсировал, что хочет организовать опрос и узнать мнение горожан по этому поводу, пишет "Общественное". 4 августа на заседании городского совета мэр назвал перспективу принятия такого решения "правильной" и обещал организовать опрос.

"Если большинство выскажется за то, чтобы останавливать транспорт, то так и будет. К концу недели мы будем знать, как лучше это сделать", – говорил он тогда.

По словам начальника отдела по вопросам транспортных перевозок и связи Полтавского городского совета Виталия Животенко, обращений от горожан по поводу прекращения движения транспорта во время воздушной тревоги не поступало, отмечает "Общественное".