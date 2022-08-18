Власти Полтавы отказались останавливать транспорт во время тревоги

По его словам, жители города вправе самостоятельно принимать решение о своей безопасности, когда слышат "тревогу".
"Если едете в автобусе и воздушная тревога, вы говорите водителю остановиться. Он остановился – вы вышли", – сказал Мамай.
Ранее он анонсировал, что хочет организовать опрос и узнать мнение горожан по этому поводу, пишет "Общественное". 4 августа на заседании городского совета мэр назвал перспективу принятия такого решения "правильной" и обещал организовать опрос.
"Если большинство выскажется за то, чтобы останавливать транспорт, то так и будет. К концу недели мы будем знать, как лучше это сделать", – говорил он тогда.
По словам начальника отдела по вопросам транспортных перевозок и связи Полтавского городского совета Виталия Животенко, обращений от горожан по поводу прекращения движения транспорта во время воздушной тревоги не поступало, отмечает "Общественное".
С 1 августа в Киеве, согласно решению городских властей, наземный общественный транспорт, в том числе частные перевозчики, во время воздушной тревоги останавливает движение в безопасном месте. Во время тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия. Метрополитен не осуществляет перевозку по наземным участкам и закрывает работу станций открытого типа.