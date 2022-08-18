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Власти Полтавы отказались останавливать транспорт во время тревоги

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Жители города могут просить водителя сделать остановку мэр
Жители города могут просить водителя сделать остановку – мэр
Фото: Полтавська міська рада / Facebook

В Полтаве отказались от решения останавливать движение городского пассажирского транспорта во время предупредительных сигналов воздушной тревоги. Об этом городской голова Александр Мамай сообщил после заседания исполнительного комитета городского совета, передает "Общественное".

По его словам, жители города вправе самостоятельно принимать решение о своей безопасности, когда слышат "тревогу".

"Если едете в автобусе и воздушная тревога, вы говорите водителю остановиться. Он остановился – вы вышли", – сказал Мамай.

Ранее он анонсировал, что хочет организовать опрос и узнать мнение горожан по этому поводу, пишет "Общественное". 4 августа на заседании городского совета мэр назвал перспективу принятия такого решения "правильной" и обещал организовать опрос.

"Если большинство выскажется за то, чтобы останавливать транспорт, то так и будет. К концу недели мы будем знать, как лучше это сделать", – говорил он тогда.

По словам начальника отдела по вопросам транспортных перевозок и связи Полтавского городского совета Виталия Животенко, обращений от горожан по поводу прекращения движения транспорта во время воздушной тревоги не поступало, отмечает "Общественное". 

Контекст:

С 1 августа в Киеве, согласно решению городских властей, наземный общественный транспорт, в том числе частные перевозчики, во время воздушной тревоги останавливает движение в безопасном месте. Во время тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия. Метрополитен не осуществляет перевозку по наземным участкам и закрывает работу станций открытого типа.

Теги: транспорт, Полтава, Александр Мамай, война России против Украины, воздушная тревога
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