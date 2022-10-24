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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сменил начальника Киевской ГВА

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Зеленский (на фото) подписал указ о назначении Попко начальником КГВА
Зеленский (на фото) подписал указ о назначении Попко начальником КГВА
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №733/2022 о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации (КГВА).

Об этом 24 октября сообщил пресс-центр Офиса президента.

В должности главы КГВА Попко заменил Николая Жирнова, указ №732/2022 (от 21 октября) о его увольнении опубликован на сайте президента.

"Глава государства убежден, что боевой опыт Сергея Попка будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что генерал-полковник Попко родился в 1961 году в Киеве. Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

Попко проходил службу в Ираке. В 2016–2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Зеленский назначил главой КГВА генерала Жирнова 1 марта.

Теги: Киев, Украина, КГГА, указ, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Сергей Попко, увольнение, назначение, Николай Жирнов
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