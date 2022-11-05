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"Враги делают все, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения". Кличко не исключил полный блэкаут в Киеве

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Власти Киева делают все, чтобы блэкаута в столице не произошло, сказал мэр
Власти Киева делают все, чтобы блэкаута в столице не произошло, сказал мэр
Фото: EPA

Власти Киева не исключают, что столица Украины в результате ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре может остаться без воды, света и связи.

Об этом 5 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы делаем все, чтобы этого [блэкаута] не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли… Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", – заявил городской голова Киева.

По словам Кличко, в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды, оборудованы пункты обогрева. Ожидается, что медучреждения Киева продолжат работать, добавил он.

"Мы готовы к разным сценариям, руки опускать мы не будем и поднимать тоже", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко рассказал, что в Киеве проживают немногим более 3 млн жителей, а по состоянию на утро 4 ноября каждый третий оставался без электричества.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, электричество, водоснабжение, отключение света, обстрелы, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, мэр, топливо
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