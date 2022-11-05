"Враги делают все, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения". Кличко не исключил полный блэкаут в Киеве

Власти Киева делают все, чтобы блэкаута в столице не произошло, сказал мэр Фото: EPA

Об этом 5 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы делаем все, чтобы этого [блэкаута] не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли… Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", – заявил городской голова Киева.

По словам Кличко, в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды, оборудованы пункты обогрева. Ожидается, что медучреждения Киева продолжат работать, добавил он.

"Мы готовы к разным сценариям, руки опускать мы не будем и поднимать тоже", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко рассказал, что в Киеве проживают немногим более 3 млн жителей, а по состоянию на утро 4 ноября каждый третий оставался без электричества.