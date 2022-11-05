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"Сегодня снова была реанимация". Аварийные отключения света не отменяют отключения по графику, подчеркнули в "Укрэнерго"

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В Украине после российских атак по инфраструктуре применяют стабилизационные и аварийные отключения света
В Украине после российских атак по инфраструктуре применяют стабилизационные и аварийные отключения света
Фото: EPA

5 ноября в Киеве и семи областях Украины диспетчерский центр "Укрэнерго" вводил аварийные отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Свет пришлось отключать не по заявленным графикам в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Как пояснили в компании, дополнительные ограничения стали необходимыми из-за того, что в утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошлую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действие графиков почасовых ограничений в другие часы суток.

"Мы уже сравнивали графики почасовых отключений с лечением системы, как человека после тяжелого ранения или болезни, а графики аварийных отключений – с вынужденным возвращением пациента в реанимацию. Так вот сегодня снова была реанимация, после которой пациента продолжат лечить консервативными методами", – пояснили в сообщении.

В компании добавили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно, и попросили украинцев "о понимании и поддержке".

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: Киев, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, веерные отключения, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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