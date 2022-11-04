В "Укрэнерго" объяснили разницу между графиками почасовых и аварийных отключений

В "Укрэнерго" заявили, что для восстановления энергоснабжения привлекаются резервные схемы питания, однако они не всегда выдерживают нагрузку Фото: depositphotos.com

В компании объяснили, что ГПО и ГАО – это меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга. В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений в отдельных областях действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое увеличение потребления электроэнергии.

"Чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходят, вместо ГАО продолжают действовать ГПО. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного", – говорится в сообщении.

Для восстановления энергоснабжения пока проводятся ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания, однако они, как отметили в "Укрэнерго", не всегда выдерживают нагрузку. В компании заявили, что это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.

"Можно сказать, что графики почасовых отключений – это средство для консервативного лечения системы, как человека после тяжелого ранения или болезни. Графики аварийных отключений – это вынужденный возврат пациента в реанимацию", – заявили в компании.