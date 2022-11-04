В "Укрэнерго" объяснили разницу между графиками почасовых и аварийных отключений

В компании объяснили, что ГПО и ГАО – это меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга. В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений в отдельных областях действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое увеличение потребления электроэнергии.
"Чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходят, вместо ГАО продолжают действовать ГПО. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного", – говорится в сообщении.
Для восстановления энергоснабжения пока проводятся ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания, однако они, как отметили в "Укрэнерго", не всегда выдерживают нагрузку. В компании заявили, что это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.
"Можно сказать, что графики почасовых отключений – это средство для консервативного лечения системы, как человека после тяжелого ранения или болезни. Графики аварийных отключений – это вынужденный возврат пациента в реанимацию", – заявили в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.