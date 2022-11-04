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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" объяснили разницу между графиками почасовых и аварийных отключений

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В "Укрэнерго" заявили, что для восстановления энергоснабжения привлекаются резервные схемы питания, однако они не всегда выдерживают нагрузку
В "Укрэнерго" заявили, что для восстановления энергоснабжения привлекаются резервные схемы питания, однако они не всегда выдерживают нагрузку
Фото: depositphotos.com

В "Укрэнерго" объяснили, почему местные облэнерго сообщают о применении графиков аварийных отключений (ГАО), в то время как в компании говорят о применении графиков почасовых отключений (ГПО). Об этом в "Укрэнерго" рассказали 4 ноября в Facebook.

В компании объяснили, что ГПО и ГАО – это меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга. В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений в отдельных областях действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое увеличение потребления электроэнергии.

"Чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходят, вместо ГАО продолжают действовать ГПО. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного", – говорится в сообщении.

Для восстановления энергоснабжения пока проводятся ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания, однако они, как отметили в "Укрэнерго", не всегда выдерживают нагрузку. В компании заявили, что это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.

"Можно сказать, что графики почасовых отключений – это средство для консервативного лечения системы, как человека после тяжелого ранения или болезни. Графики аварийных отключений – это вынужденный возврат пациента в реанимацию", – заявили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02yBDYBsqsWeZzr6s6PoWhe27C3m2hZsbamssonqED4v5m1kfjUWENgipmGDfCxPvvl

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. 

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: война, энергетика, авария, Укрэнерго, электроэнергия, война России против Украины, энергосистема, реанимация, питание, восстановление
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