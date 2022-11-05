"Укрэнерго" предупредило об отключении электроэнергии в Киеве и семи областях Украины

По данным министерства энергетики, в результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Фото: Укренерго / Facebook

Кроме того, плановое отключение света будет в Киеве, говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.