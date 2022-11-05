Кулеба о веерных отключениях: Лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью

Кулеба: Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия Фото: EPA

Кулеба отметил, что атакам подверглось около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

"На самом деле, я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без какой-либо энергии, без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств. Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия. Так что лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России", – заявил министр.