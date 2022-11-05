Кулеба о веерных отключениях: Лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью

Кулеба отметил, что атакам подверглось около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
"На самом деле, я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без какой-либо энергии, без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств. Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия. Так что лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России", – заявил министр.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.