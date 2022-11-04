Во Львове будут возвращать 50% стоимости генераторов, купленных для многоэтажек

Власти Львова обещают вернуть 50% от цены генератора, но не более 30 тыс. грн Фото: depositphotos.com

"Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную программу возмещения их стоимости", – рассказал мэр.

На возмещение могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

"Возвращаем 50% от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Есть требования к электрогенератору – его номинальная мощность должна быть от 3 кВт. Вы приобретаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств", – объяснил Садовый.