Во Львове будут возвращать 50% стоимости генераторов, купленных для многоэтажек

"Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную программу возмещения их стоимости", – рассказал мэр.
На возмещение могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.
"Возвращаем 50% от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Есть требования к электрогенератору – его номинальная мощность должна быть от 3 кВт. Вы приобретаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств", – объяснил Садовый.
РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.