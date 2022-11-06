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В Киеве разрабатывают план действий на случай полного отключения электричества, жителей могут просить уехать – NYT

По словам чиновника КГГА, жителей Киева будут просить эвакуироваться, если возникнет угроза полного блекаута
По словам чиновника КГГА, жителей Киева будут просить эвакуироваться, если возникнет угроза полного блекаута
Фото: ЕРА

5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью с заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута, который потребует полную эвакуацию жителей трехмилионного города.

Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук сказал изданию, что столичные власти понимают: в случае, если Россия продолжит атаковать Киев, "мы можем потерять всю систему электроснабжения" города. 

По его словам, столичным чиновникам сказали, что их предупредят не менее чем за 12 часов, что электросеть находится на грани выхода из строя. Если такое случится, жителей столицы "начнут информировать и просить их уехать", сказал Ткачук. 

Он подчеркнул, что сейчас ситуация управляемая и нет никаких признаков того, что большое количество гражданских вынужденно покинет город.

В случае полного отключения электричества в Киеве не будет воды и канализации, правительство Украины и городские власти "принимают все возможные меры для защиты нашей системы энергоснабжения", добавил чиновник.

Также он рассказал, что в Киеве создают 1000 пунктов обогрева, о готовности развернуть которые мэр города Виталий Кличко заявлял 1 ноября. Кличко подчеркивал 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блекаута, но не исключают такую возможность. 

"Давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли… Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", – говорил он. 

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, электричество, эвакуация, электроснабжение, отключение света
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