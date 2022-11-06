В Киеве разрабатывают план действий на случай полного отключения электричества, жителей могут просить уехать – NYT

По словам чиновника КГГА, жителей Киева будут просить эвакуироваться, если возникнет угроза полного блекаута Фото: ЕРА

Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук сказал изданию, что столичные власти понимают: в случае, если Россия продолжит атаковать Киев, "мы можем потерять всю систему электроснабжения" города.

По его словам, столичным чиновникам сказали, что их предупредят не менее чем за 12 часов, что электросеть находится на грани выхода из строя. Если такое случится, жителей столицы "начнут информировать и просить их уехать", сказал Ткачук.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация управляемая и нет никаких признаков того, что большое количество гражданских вынужденно покинет город.

В случае полного отключения электричества в Киеве не будет воды и канализации, правительство Украины и городские власти "принимают все возможные меры для защиты нашей системы энергоснабжения", добавил чиновник.

Также он рассказал, что в Киеве создают 1000 пунктов обогрева, о готовности развернуть которые мэр города Виталий Кличко заявлял 1 ноября. Кличко подчеркивал 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блекаута, но не исключают такую возможность.

"Давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли… Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", – говорил он.