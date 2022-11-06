6 ноября будут отключать свет по графикам в семи областях и Киеве – "Укрэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО)", – говорится в сообщении.

Информацию о графиках отключении для конкретного населенного пункта можно найти на сайте, в личном кабинете или в соцсетях своего облэнерго. Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – напомнили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

5 ноября в ряде областей Украины были как стабилизационные (по графику), так и аварийные отключения электричества.