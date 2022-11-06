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6 ноября будут отключать свет по графикам в семи областях и Киеве – "Укрэнерго"

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В Украине продолжаются веерные отключения света
В Украине продолжаются веерные отключения света
Фото: depositphotos.com

6 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО)", – говорится в сообщении. 

Информацию о графиках отключении для конкретного населенного пункта можно найти на сайте, в личном кабинете или в соцсетях своего облэнерго. Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – напомнили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

5 ноября в ряде областей Украины были как стабилизационные (по графику), так и аварийные отключения электричества. 

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, веерные отключения, энергосистема
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