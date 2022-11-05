Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины – МАГАТЭ

К энергосистеме подключили все шесть блоков ЗАЭС, отметили в МАГАТЭ Фото: Герман Галущенко / Facebook

"Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции через два дня после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что 4 ноября были отремонтированы обе линии электропередачи – на 750 кВ (основная) и на 330 кВ (резервная).

"Около 22.00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", – объяснил Гросси.

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