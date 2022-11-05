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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины – МАГАТЭ

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К энергосистеме подключили все шесть блоков ЗАЭС, отметили в МАГАТЭ
К энергосистеме подключили все шесть блоков ЗАЭС, отметили в МАГАТЭ
Фото: Герман Галущенко / Facebook

5 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило со ссылкой на своего гендиректора Рафаэля Гросси, что Запорожскую АЭС, находящуюся в оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области, снова подключили к украинской энергосистеме.

"Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции через два дня после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что 4 ноября были отремонтированы обе линии электропередачи – на 750 кВ (основная) и на 330 кВ (резервная).

"Около 22.00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", – объяснил Гросси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция вновь полностью обесточена. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, электроснабжение, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, энергосистема, энергия, ЗАЭС
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