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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ провело ротацию своих экспертов на Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС крупнейшая атомная станция Европы оккупирована российскими войсками с марта
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция Европы – оккупирована российскими войсками с марта
Фото: ЕРА

Международное агентство по атомной энергии 3 ноября провело ротацию своих экспертов на Запорожской атомной электростанции, которая захвачена российскими оккупантами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

"Новая группа из четырех экспертов МАГАТЭ прибыла сегодня на ЗАЭС в Украине, чтобы заменить четырех экспертов, которые находились на объекте в течение последних четырех недель", – сообщает пресс-служба агентства, ссылаясь на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. 

Это вторая ротация экспертов на ЗАЭС за период с 1 сентября, когда на станцию приезжал Гросси, уточнили в МАГАТЭ.

"Их  [экспертов] присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупнейшей атомной электростанции, расположенной в центре зоны боевых действий. Я глубоко признателен всем нашим экспертам, как прибывшим на площадку, так и покинувшим ее сегодня, за их решительность и мужество при выполнении важной деятельности по обеспечению безопасности, охраны и гарантий на станции", – заявил Гросси. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция вновь полностью обесточена. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: АЭС, Запорожская АЭС, ротация, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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