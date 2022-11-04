МАГАТЭ провело ротацию своих экспертов на Запорожской АЭС

"Новая группа из четырех экспертов МАГАТЭ прибыла сегодня на ЗАЭС в Украине, чтобы заменить четырех экспертов, которые находились на объекте в течение последних четырех недель", – сообщает пресс-служба агентства, ссылаясь на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Это вторая ротация экспертов на ЗАЭС за период с 1 сентября, когда на станцию приезжал Гросси, уточнили в МАГАТЭ.

"Их [экспертов] присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупнейшей атомной электростанции, расположенной в центре зоны боевых действий. Я глубоко признателен всем нашим экспертам, как прибывшим на площадку, так и покинувшим ее сегодня, за их решительность и мужество при выполнении важной деятельности по обеспечению безопасности, охраны и гарантий на станции", – заявил Гросси.