Зеленский: У МАГАТЭ есть четкие и неопровержимые доказательства, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает

"Есть сегодня вывод МАГАТЭ – совершенно очевидный. Миссия организации посетила все объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе". Мы пригласили [сотрудников] МАГАТЭ, чтобы они проверили, предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах, и есть четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что есть грязного в нашем регионе сейчас, – это головы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", – заявил президент.

3 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы завершили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли.