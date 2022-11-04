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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: У МАГАТЭ есть четкие и неопровержимые доказательства, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает

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МАГАТЭ сообщило о завершении проверки 3 ноября
МАГАТЭ сообщило о завершении проверки 3 ноября
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Украина не создает никакой "грязной бомбы", о которой говорили россияне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 3 ноября, опубликованного его пресс-службой.

"Есть сегодня вывод МАГАТЭ – совершенно очевидный. Миссия организации посетила все объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе". Мы пригласили [сотрудников] МАГАТЭ, чтобы они проверили, предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах, и есть четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что есть грязного в нашем регионе сейчас, – это головы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", – заявил президент.

3 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы завершили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли. 

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, бомба
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