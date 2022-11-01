МАГАТЭ по запросу Украины проводит инспекцию на двух украинских объектах после заявлений РФ о "грязной бомбе"

В пресс-службе отметили, что инспекторы "начали и вскоре завершат деятельность по проверке в двух местах на Украине после письменного запроса правительства Украины направить туда группы инспекторов".

"Запрос Украины был направлен после того, как РФ сделала заявления о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ. Цель посещений по гарантиям заключается в обнаружении любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что месяц назад проинспектировали одно из двух указанных мест и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

"Гендиректор Гросси сказал, что позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы о последних действиях по проверке на двух объектах", – добавили в пресс-службе.