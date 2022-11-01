МАГАТЭ по запросу Украины проводит инспекцию на двух украинских объектах после заявлений РФ о "грязной бомбе"

В пресс-службе отметили, что инспекторы "начали и вскоре завершат деятельность по проверке в двух местах на Украине после письменного запроса правительства Украины направить туда группы инспекторов".
"Запрос Украины был направлен после того, как РФ сделала заявления о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ. Цель посещений по гарантиям заключается в обнаружении любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", – говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что месяц назад проинспектировали одно из двух указанных мест и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.
"Гендиректор Гросси сказал, что позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы о последних действиях по проверке на двух объектах", – добавили в пресс-службе.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.