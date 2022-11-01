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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ по запросу Украины проводит инспекцию на двух украинских объектах после заявлений РФ о "грязной бомбе"

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МАГАТЭ планирует предоставить первые результаты инспекции на этой неделе
МАГАТЭ планирует предоставить первые результаты инспекции на этой неделе
Фото: depositphotos.com

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят проверку двух объектов в Украине по запросу украинского правительства в связи с заявлениями РФ о якобы производстве "грязной бомбы". Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ 31 октября со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гроссии.

В пресс-службе отметили, что инспекторы "начали и вскоре завершат деятельность по проверке в двух местах на Украине после письменного запроса правительства Украины направить туда группы инспекторов".

"Запрос Украины был направлен после того, как РФ сделала заявления о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ. Цель посещений по гарантиям заключается в обнаружении любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что месяц назад проинспектировали одно из двух указанных мест и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

"Гендиректор Гросси сказал, что позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы о последних действиях по проверке на двух объектах", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МАГАТЭ, война России против Украины, бомба
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