Глава МАГАТЭ объявил результаты проверки украинских ядерных объектов по обвинениям РФ в подготовке "грязной бомбы"

Инспекторы получили беспрепятственный доступ ко всем объектам и провели все запланированные мероприятия, говорится в сообщении.
Они также смогли взять пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ. Это является гарантией использования сверхчувствительных методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.
"На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах", – пришли к выводу в МАГАТЭ.
Там отмечают, что письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Россия выдвинула обвинения в незаконной деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и и на заводе "Южмаш" в Днепре.
"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать инспекции в Украине, чтоб проверить и предотвратить неправомерное использование ядерных материалов.
О начале проверки по заявке Украины стало известно 1 ноября.
IAEA inspectors have completed in-field verification activities at three locations in #Ukraine at the request of the * government — found no indications of undeclared nuclear activities and materials. https://t.co/RiY9hdJjSb pic.twitter.com/muPb3jeDOU— IAEA - International Atomic Energy Agency * (@iaeaorg) November 3, 2022
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.