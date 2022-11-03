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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ объявил результаты проверки украинских ядерных объектов по обвинениям РФ в подготовке "грязной бомбы"

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Гросси: Наша техническая и научная оценка не выявила никаких признаков нелегальной ядерной деятельности
Гросси: Наша техническая и научная оценка не выявила никаких признаков нелегальной ядерной деятельности
Фото: ЕРА

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии закончили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли. Об этом 3 ноября сообщает официальный сайт МАГАТЭ.

Инспекторы получили беспрепятственный доступ ко всем объектам и провели все запланированные мероприятия, говорится в сообщении.

Они также смогли взять пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ. Это является гарантией использования сверхчувствительных методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

"На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах", – пришли к выводу в МАГАТЭ.

Там отмечают, что письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Россия выдвинула обвинения в незаконной деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и и на заводе "Южмаш" в Днепре.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать инспекции в Украине, чтоб проверить и предотвратить неправомерное использование ядерных материалов.

О начале проверки по заявке Украины стало известно 1 ноября.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Южмаш, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси
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