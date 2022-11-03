Глава МАГАТЭ объявил результаты проверки украинских ядерных объектов по обвинениям РФ в подготовке "грязной бомбы"

Инспекторы получили беспрепятственный доступ ко всем объектам и провели все запланированные мероприятия, говорится в сообщении.

Они также смогли взять пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ. Это является гарантией использования сверхчувствительных методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

"На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах", – пришли к выводу в МАГАТЭ.

Там отмечают, что письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Россия выдвинула обвинения в незаконной деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и и на заводе "Южмаш" в Днепре.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать инспекции в Украине, чтоб проверить и предотвратить неправомерное использование ядерных материалов.

О начале проверки по заявке Украины стало известно 1 ноября.