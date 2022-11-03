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Россия снова хочет подключить линии связи ЗАЭС в направлении оккупированных Крыма и Донбасса – "Энергоатом"

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Оккупанты снова хотят переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме
Оккупанты снова хотят переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Российские оккупанты снова хотят переподключить Запорожскую атомную электростанцию к энергосистеме России. Об этом 3 ноября в Telegram сообщила украинская компания "Энергоатом".

"Вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины – очередная попытка рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме",  говорится в сообщении.

В компании утверждают, что оккупанты в ближайшее время постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: Россия, Крым, Украина, война, Донбасс, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, электростанция, энергосистема, российские оккупанты, ЗАЭС
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