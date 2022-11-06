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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почему у меня света нет, а у соседа есть" . Директор ДТЭК Сахарук объяснил, почему не у всех выключают электричество

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Свет в тех домах, которые не связаны с объектами критической инфраструктуры, будут выключать в соответствии с графиками, заявил Сахарук
Свет в тех домах, которые не связаны с объектами критической инфраструктуры, будут выключать в соответствии с графиками, заявил Сахарук
Фото: EPA

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона 6 ноября объяснил, почему не во всех домах больших городов выключают электричество. Видео комментария опубликовано в YouTube "Вікна-новини".

"Это самый частый вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве и в других городах очень высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, не относящимися к жилищному фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры... Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например с больницами. Поэтому это означает, что невозможно отключить дом, не выключив объект критической инфраструктуры. Поэтому мы пересмотрели все дома в Киеве, и остаются сейчас со светом именно те, где есть объекты критической инфраструктуры. Потому нельзя их выключать, и они будут со светом", – рассказал Сахарук.

Он добавил, что в тех домах, которые не связаны с объектами критической инфраструктуры, свет будут выключать в соответствии с графиками. Сахарук отметил, что сейчас нет возможности полностью обеспечить спрос на электроэнергию, поэтому отключения будут продолжаться, чтобы снизить потребление и сбалансировать спрос и предложение.

Сахарук прокомментировал наличие оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения. По его словам, сейчас компания использует те запасы деталей и оборудования, которые были в наличии, но они заканчиваются. Он надеется, что вскоре будут необходимые поставки от партнеров.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он.

Теги: Украина, электричество, ДТЭК, электроснабжение, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Дмитрий Сахарук
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