"Почему у меня света нет, а у соседа есть" . Директор ДТЭК Сахарук объяснил, почему не у всех выключают электричество

Свет в тех домах, которые не связаны с объектами критической инфраструктуры, будут выключать в соответствии с графиками, заявил Сахарук Фото: EPA

"Это самый частый вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве и в других городах очень высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, не относящимися к жилищному фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры... Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например с больницами. Поэтому это означает, что невозможно отключить дом, не выключив объект критической инфраструктуры. Поэтому мы пересмотрели все дома в Киеве, и остаются сейчас со светом именно те, где есть объекты критической инфраструктуры. Потому нельзя их выключать, и они будут со светом", – рассказал Сахарук.

Он добавил, что в тех домах, которые не связаны с объектами критической инфраструктуры, свет будут выключать в соответствии с графиками. Сахарук отметил, что сейчас нет возможности полностью обеспечить спрос на электроэнергию, поэтому отключения будут продолжаться, чтобы снизить потребление и сбалансировать спрос и предложение.

Сахарук прокомментировал наличие оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения. По его словам, сейчас компания использует те запасы деталей и оборудования, которые были в наличии, но они заканчиваются. Он надеется, что вскоре будут необходимые поставки от партнеров.