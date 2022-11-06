ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Уверен, что Россия пообещала Ирану ядерные технологии в обмен на поставки оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Костенко уверен, что Россия сможет найти для себя оружие в мире, поэтому не стоит ожидать, что оно закончится
Костенко уверен, что Россия сможет найти для себя оружие в мире, поэтому не стоит ожидать, что оно закончится
Фото: Роман Костенко / Facebook

Даже если у России закончатся собственные ракеты и она не сможет их производить, в мире еще есть страны, у которых она сможет их получить. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

Говоря об иранских дронах-камикадзе, которые РФ использует в войне против Украины, Костенко отметил, что сейчас россияне договорились с Ираном, "а есть еще Северная Корея, есть еще Китай, с которым у них хорошие отношения".

"Есть также Беларусь, у которой они берут [вооружение], и еще много стран, которым Россия когда-то поставляла оружие, и в любой момент за нефть, или газ, или обещания каких-то технологий, в том числе ядерных, которые, я уверен, были обещаны Ирану за то, чтобы те поставляли оружие, Россия сможет найти для себя оружие", – сказал Костенко.

Поэтому, подчеркнул он, Украина должна разрабатывать тактику противостояния дронам, ракетам и другим видам вооружений, а не надеяться на то, что у России они закончатся.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины, сообщил 4 ноября телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Иран, Беларусь, КНДР, оружие, ядерное оружие, Северная Корея, вооружение, беспилотники, технологии, ракеты, Роман Костенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Показала пышное декольте в платье, усыпанном стразами". 56-летняя Хайек вышла в свет в облегающем наряде на тонких бретельках. Фото, видео
  "Показала пышное декольте в платье, усыпанном стразами". 56-летняя Хайек вышла в свет в облегающем наряде на тонких бретельках. Фото, видео
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (107542)
2
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (88143)
3
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (63775)
4
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (40652)
5
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (37303)
6
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (36917)
7
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (32886)
8
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного (23617)
 
 
 
 