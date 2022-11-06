"Киборг" Костенко: Уверен, что Россия пообещала Ирану ядерные технологии в обмен на поставки оружия

Костенко уверен, что Россия сможет найти для себя оружие в мире, поэтому не стоит ожидать, что оно закончится Фото: Роман Костенко / Facebook

Говоря об иранских дронах-камикадзе, которые РФ использует в войне против Украины, Костенко отметил, что сейчас россияне договорились с Ираном, "а есть еще Северная Корея, есть еще Китай, с которым у них хорошие отношения".

"Есть также Беларусь, у которой они берут [вооружение], и еще много стран, которым Россия когда-то поставляла оружие, и в любой момент за нефть, или газ, или обещания каких-то технологий, в том числе ядерных, которые, я уверен, были обещаны Ирану за то, чтобы те поставляли оружие, Россия сможет найти для себя оружие", – сказал Костенко.

Поэтому, подчеркнул он, Украина должна разрабатывать тактику противостояния дронам, ракетам и другим видам вооружений, а не надеяться на то, что у России они закончатся.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины, сообщил 4 ноября телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки.