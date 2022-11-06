"Киборг" Костенко: Уверен, что Россия пообещала Ирану ядерные технологии в обмен на поставки оружия

Говоря об иранских дронах-камикадзе, которые РФ использует в войне против Украины, Костенко отметил, что сейчас россияне договорились с Ираном, "а есть еще Северная Корея, есть еще Китай, с которым у них хорошие отношения".
"Есть также Беларусь, у которой они берут [вооружение], и еще много стран, которым Россия когда-то поставляла оружие, и в любой момент за нефть, или газ, или обещания каких-то технологий, в том числе ядерных, которые, я уверен, были обещаны Ирану за то, чтобы те поставляли оружие, Россия сможет найти для себя оружие", – сказал Костенко.
Поэтому, подчеркнул он, Украина должна разрабатывать тактику противостояния дронам, ракетам и другим видам вооружений, а не надеяться на то, что у России они закончатся.
Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины, сообщил 4 ноября телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.