КНДР отправила поезд в РФ на фоне обвинений США о тайных поставках снарядов – СМИ

Агентство ссылается на данные аналитического центра 38 North, который специализируется на событиях в КНДР. Там утверждают, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые после пандемии.

По спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение, говорится в сообщении. Аналитики утверждают, что удалось снять только несколько крытых вагонов, которые прибыли с территории КНДР в РФ.

2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

В тот же день аналогичные обвинения озвучил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, то, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства". Он отметил: то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.