США могут ввести санкции против КНДР за поставку оружия России – Госдеп

Как отметил Прайс, КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что они отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. По его словам, то, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства".

"Мы говорили об этом в контексте иранских БПЛА. Мы говорили об этом в контексте возможности баллистических ракет, которые Россия может запросить у Ирана. А теперь мы говорим об этом более конкретно. Речь идет о поставках в Россию артиллерии из КНДР и попытках КНДР запутать поток этого оружия из Северной Кореи на поле боя", – сказал Прайс.

Он отметил, то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.

"Мы считаем, что это обязанность стран по всему миру, особенно тех, которые имеют рычаги воздействия на режим в КНДР, которых в некоторых случаях нет у Соединенных Штатов. Мы продолжим искать способы привлечь КНДР к ответственности не только за ее оружие массового поражения и программу создания баллистических ракет, но и за любые продолжающиеся поставки оружия России", – добавил представитель Госдепа.

О том, что Россия сотрудничает с КНДР в вопросе поставок оружия заявлял и координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.