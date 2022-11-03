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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут ввести санкции против КНДР за поставку оружия России – Госдеп

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КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, отметил Прайс
КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

КНДР тайно поставляет России оружие для войны против Украины. Об этом 2 ноября во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Госдепа.

Как отметил Прайс, КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что они отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. По его словам, то, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства".

"Мы говорили об этом в контексте иранских БПЛА. Мы говорили об этом в контексте возможности баллистических ракет, которые Россия может запросить у Ирана. А теперь мы говорим об этом более конкретно. Речь идет о поставках в Россию артиллерии из КНДР и попытках КНДР запутать поток этого оружия из Северной Кореи на поле боя", – сказал Прайс.

Он отметил, то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.

"Мы считаем, что это обязанность стран по всему миру, особенно тех, которые имеют рычаги воздействия на режим в КНДР, которых в некоторых случаях нет у Соединенных Штатов. Мы продолжим искать способы привлечь КНДР к ответственности не только за ее оружие массового поражения и программу создания баллистических ракет, но и за любые продолжающиеся поставки оружия России", – добавил представитель Госдепа.

О том, что Россия сотрудничает с КНДР в вопросе поставок оружия заявлял и координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. По данным украинской разведки, в новую партию должны войти беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2Беспилотники, уточнили в ГУР МО, будут поступать в РФ в разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Теги: Россия, США, Украина, Иран, КНДР, оружие, санкции, вооружение, разведка, артиллерия, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, ракеты, Нед Прайс
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