Подоляк: Как вообще произошло, что Иран, который уже 10 лет под мощными санкциями, имеет оружие, которое на порядок лучше, чем у РФ?

Подоляк заявил, что признание иранской стороны в передаче якобы небольшого количества дронов России перед полномасштабным вторжением выглядит "немного странным".
"То есть они передали перед войной больше 1 тыс. дронов, которые начали использовать только после того, как Россия практически проиграла войну на поле боя. То есть чтобы уничтожать нашу инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах РФ", – сказал Подоляк.
Он отметил, что заявление о передаче дронов якобы до 24 февраля сделал МИД Ирана, часть светской власти, но, по его словам, на деле дроны передаются через Корпус стражей исламской революции и "они практически не общаются между собой".
"Для меня гораздо более важный вопрос – а как это вообще произошло, что Иран, который уже 10 лет под мощными санкциями, на сегодняшний день имеет оружие, которое на порядок лучше, чем у РФ, которая не была под санкциями до 2014-го и даже, я бы сказал, до 2022-го не была под санкциями в сфере военно-промышленного комплекса. Вот это вопрос, который нам придется с нашими партнерами проговаривать", – сказал Подоляк.
Он отметил, что сейчас также появилась информация о возможном сотрудничестве Ирана с "Росатомом".
"Почему Иран под санкциями может все это делать и никто на него не влияет? Все эти производства работают, дроновые производства, крылатые баллистические ракеты, сейчас еще атомка будет работать в Иране... Ну, странная ситуация, и будем этим заниматься более плотно", – подчеркнул советник главы ОП.
На вопрос, будет ли вводить Украина санкции против Ирана, он ответил, что у Украины по факту и нет торговых отношений с этой страной.
В то же время, подчеркнул он, нужно подходить более жестко к таким странам, как Иран. Учитывая, что они убивают своих людей на улицах, которые протестуют против абсолютно тоталитарного режима, а также финансируют или поставляют оружие террористическим организациям, таким как "Хезболла", и поставляют оружие РФ, которым геноцидят уже украинцев", – заявил Подоляк.
По его мнению, необходимо "не просто санкции или торговое эмбарго", вопрос необходимо ставить глобальнее – почему Иран позволяет себе так безнаказанно себя вести.
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может государство, которое финансирует террористические группировки или террористическое государство, делать это безнаказанно и дальше", – заявил политик.
Также он подчеркнул, что передача дронов и оружия Ираном террористическим государствам будет продолжаться до тех пор, пока "цивилизованный мир не начнет наказывать здесь и сейчас".
Контекст:
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.