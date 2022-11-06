Подоляк: Как вообще произошло, что Иран, который уже 10 лет под мощными санкциями, имеет оружие, которое на порядок лучше, чем у РФ?

Подоляк: Почему Иран под санкциями может все это делать и никто на него не влияет? Странная ситуация Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Подоляк заявил, что признание иранской стороны в передаче якобы небольшого количества дронов России перед полномасштабным вторжением выглядит "немного странным".

"То есть они передали перед войной больше 1 тыс. дронов, которые начали использовать только после того, как Россия практически проиграла войну на поле боя. То есть чтобы уничтожать нашу инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах РФ", – сказал Подоляк.

Он отметил, что заявление о передаче дронов якобы до 24 февраля сделал МИД Ирана, часть светской власти, но, по его словам, на деле дроны передаются через Корпус стражей исламской революции и "они практически не общаются между собой".

"Для меня гораздо более важный вопрос – а как это вообще произошло, что Иран, который уже 10 лет под мощными санкциями, на сегодняшний день имеет оружие, которое на порядок лучше, чем у РФ, которая не была под санкциями до 2014-го и даже, я бы сказал, до 2022-го не была под санкциями в сфере военно-промышленного комплекса. Вот это вопрос, который нам придется с нашими партнерами проговаривать", – сказал Подоляк.

Он отметил, что сейчас также появилась информация о возможном сотрудничестве Ирана с "Росатомом".

"Почему Иран под санкциями может все это делать и никто на него не влияет? Все эти производства работают, дроновые производства, крылатые баллистические ракеты, сейчас еще атомка будет работать в Иране... Ну, странная ситуация, и будем этим заниматься более плотно", – подчеркнул советник главы ОП.

На вопрос, будет ли вводить Украина санкции против Ирана, он ответил, что у Украины по факту и нет торговых отношений с этой страной.