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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о поставках Ираном дронов России: Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным

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ВСУ ежесуточно сбивают минимум по 10 иранских дронов, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного, отметил Зеленский
ВСУ ежесуточно сбивают минимум по 10 иранских дронов, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы МИД Ирана, подтвердившего поставки Тегераном России дронов-камикадзе, которые оккупанты применяют против Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 5 ноября, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали, – отметил Зеленский. – Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения".

Президент добавил, что только за день 4 ноября было уничтожено 11 Shahed-136.

"Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат. И если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/464743212422766/

В МИД Украины заявили 5 ноября, что будут "продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры".

"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", – указал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Теги: Россия, Украина, Иран, террористы, Тегеран, беспилотники, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, президент, признание, сотрудничество, обращение, дрон-камикадзе
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