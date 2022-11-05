Зеленский о поставках Ираном дронов России: Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным

ВСУ ежесуточно сбивают минимум по 10 иранских дронов, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 5 ноября, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали, – отметил Зеленский. – Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения".

Президент добавил, что только за день 4 ноября было уничтожено 11 Shahed-136.

"Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат. И если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", – резюмировал Зеленский.

В МИД Украины заявили 5 ноября, что будут "продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры".

"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", – указал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.