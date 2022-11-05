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Подоляк: Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру

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Подоляк: Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой это подтверждение формирования новой ос
Подоляк: Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой – это подтверждение формирования новой ос
Фото: president.gov.ua

Иран является соучастником войны РФ против Украины и представляет угрозу цивилизованному миру. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 4 ноября.

"Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой – это подтверждение формирования новой оси. Это требует иного подхода от Запада и стран Ближнего Востока. Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру", – написал он.

4 ноября канал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Иран, вероятно, пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины. Собеседники CNN в разведке США предполагают, что Иран заинтересован в покупке у России материалов для изготовлении ядерного топлива, а в дальнейшем – и для создания ядерного оружия.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, ядерное оружие, беспилотники, ядерная программа, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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