Подоляк: Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру

Подоляк: Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой – это подтверждение формирования новой ос Фото: president.gov.ua

"Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой – это подтверждение формирования новой оси. Это требует иного подхода от Запада и стран Ближнего Востока. Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру", – написал он.

Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, – це підтвердження формування нової осі. Це вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу. Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 4, 2022

4 ноября канал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Иран, вероятно, пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины. Собеседники CNN в разведке США предполагают, что Иран заинтересован в покупке у России материалов для изготовлении ядерного топлива, а в дальнейшем – и для создания ядерного оружия.