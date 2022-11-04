Россия хранит ракеты и, вероятно, дроны-камикадзе на Курской АЭС – ГУР МО Украины

По данным украинской разведки, на Курской АЭС находится склад российских ракет Фото: gur.gov.ua

"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР МО, последние несколько недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты для комплексов С-300.

Кроме того, в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков с иранскими автомобильными номерами, перевозивших неизвестный груз.

"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях", – предполагают в ГУР МО.

По мнению разведчиков, не исключается наличие в указанных подземных хранилищах, в частности, иранских баллистических ракет. Речь может идти также о скрытом размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранских беспилотников.

"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ", – добавляют в ведомстве.