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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хранит ракеты и, вероятно, дроны-камикадзе на Курской АЭС – ГУР МО Украины

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По данным украинской разведки, на Курской АЭС находится склад российских ракет
По данным украинской разведки, на Курской АЭС находится склад российских ракет
Фото: gur.gov.ua

Российские военные используют помещения Курской АЭС (РФ) для хранения и обслуживания ракет. Вероятно, там же могут размещаться поставленные из Ирана дроны-камикадзе, сообщило 4 ноября Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР МО, последние несколько недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты для комплексов С-300.

Кроме того, в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков с иранскими автомобильными номерами, перевозивших неизвестный груз.

"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях", – предполагают в ГУР МО.

По мнению разведчиков, не исключается наличие в указанных подземных хранилищах, в частности, иранских баллистических ракет. Речь может идти также о скрытом размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранских беспилотников.

"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ", – добавляют в ведомстве.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины.

Теги: Украина, Иран, оружие, Министерство обороны Украины, боеприпасы, Курск, АЭС, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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