Россия хранит ракеты и, вероятно, дроны-камикадзе на Курской АЭС – ГУР МО Украины

"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", – говорится в сообщении.
Так, по данным ГУР МО, последние несколько недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты для комплексов С-300.
Кроме того, в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков с иранскими автомобильными номерами, перевозивших неизвестный груз.
"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях", – предполагают в ГУР МО.
По мнению разведчиков, не исключается наличие в указанных подземных хранилищах, в частности, иранских баллистических ракет. Речь может идти также о скрытом размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранских беспилотников.
"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ", – добавляют в ведомстве.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.
20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины.