Россия уже использовала против Украины первую партию иранских дронов – Резников

"Первая партия иранских дронов, которую привезли россияне, составляла около 300 единиц. Практически все эти 300 единиц они использовали, выбирая целью объекты критической инфраструктуры Украины, поставку воды, электричества, тепла. Большинство из них мы научились уничтожать. Процент достаточно большой, но, к сожалению, еще не 100%", – рассказал министр.

Министерству обороны известно, что в РФ заключены контракты на поставку дронов в количестве от 1,5 тыс. до 2,4 тыс. единиц. Резников уточнил: нет достоверной информации, что российская сторона их получит.

"Учитывая, что иранская сторона поставляет дроны и в другие страны, а сейчас у них самих не спокойно все развивается, надеемся, что не все эти обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к РФ", – добавил министр.

Резников добавил, что сейчас объемы производства дронов уменьшились. Кроме того, Украина развивает систему противовоздушной обороны, чтобы создать сеть защиты над страной.

Также министр проанонсировал, что сегодня США объявят новый пакет помощи для Украины.