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Россия уже использовала против Украины первую партию иранских дронов – Резников

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РФ использовала против Украины около 300 единиц иранских дронов, заявил Резников
РФ использовала против Украины около 300 единиц иранских дронов, заявил Резников
Фото: EPA

Россия уже использовала против Украины около 300 единиц иранских дронов. Об этом 4 ноября заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в одесском филиале медиацентра "Украина".

"Первая партия иранских дронов, которую привезли россияне, составляла около 300 единиц. Практически все эти 300 единиц они использовали, выбирая целью объекты критической инфраструктуры Украины, поставку воды, электричества, тепла. Большинство из них мы научились уничтожать. Процент достаточно большой, но, к сожалению, еще не 100%", – рассказал министр.

Министерству обороны известно, что в РФ заключены контракты на поставку дронов в количестве от 1,5 тыс. до 2,4 тыс. единиц. Резников уточнил: нет достоверной информации, что российская сторона их получит.

"Учитывая, что иранская сторона поставляет дроны и в другие страны, а сейчас у них самих не спокойно все развивается, надеемся, что не все эти обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к РФ", – добавил министр.

Резников добавил, что сейчас объемы производства дронов уменьшились. Кроме того, Украина развивает систему противовоздушной обороны, чтобы создать сеть защиты над страной.

Также министр проанонсировал, что сегодня США объявят новый пакет помощи для Украины.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, вооружение, Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины
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