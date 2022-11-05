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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Используемый РФ против Украины иранский БПЛА Mohajer состоит преимущественно из западных компонентов – "Схемы"

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Журналисты изучили БПЛА, сбитый в районе Очакова
Журналисты изучили БПЛА, сбитый в районе Очакова
Фото: radiosvoboda.org

Анализ сбитого в Украине иранского разведывательно-ударного беспилотника Mohajer-6 показал, что он создан на основе западных технологий. Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радіо Свобода"), опубликованном 4 ноября.

Исследованию подвергся БПЛА, запущенный российскими оккупантами и сбитый над морем в районе Очакова Николаевской области.

"Несмотря на заверения Тегерана, что в основе производства Mohajer-6 лежат местные изобретения, "Схемам" удалось идентифицировать целый ряд компонентов, произведенных компаниями из США и стран ЕС, санкционная политика которых в отношении Ирана ограничивает экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях", – подчеркнули журналисты.

В ходе "распаковки" иранского беспилотника "Схемы" узнали компоненты, которые принадлежат не менее 15 производителям на Западе, большинство из которых – из США.

"По оценкам украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти 30 разных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване, есть здесь и изделия из Китая", – сказано в расследовании.

В частности в модуле, который наводит на цель ракету Mohajer-6, обнаружена программируемая микросхема Artix-7 компании Xilinx, материнской структурой которой является транснациональная полупроводниковая компания Advanced Micro Devices (AMD) с головным офисом в Калифорнии.

Роль курсовой камеры, позволяющей контролировать полет иранского дрона в реальном времени, выполняет продукция компании RunCam Technology Co из Гонконга, отмечают "Схемы".

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки своих дронов российской армии. 5 ноября Тегеран признал это, но заявил, что поставки были еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Иран, санкции, исследование, вторжение, беспилотники, Гонконг, технологии, расследование, Очаков
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