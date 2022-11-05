Используемый РФ против Украины иранский БПЛА Mohajer состоит преимущественно из западных компонентов – "Схемы"

Исследованию подвергся БПЛА, запущенный российскими оккупантами и сбитый над морем в районе Очакова Николаевской области.

"Несмотря на заверения Тегерана, что в основе производства Mohajer-6 лежат местные изобретения, "Схемам" удалось идентифицировать целый ряд компонентов, произведенных компаниями из США и стран ЕС, санкционная политика которых в отношении Ирана ограничивает экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях", – подчеркнули журналисты.

В ходе "распаковки" иранского беспилотника "Схемы" узнали компоненты, которые принадлежат не менее 15 производителям на Западе, большинство из которых – из США.

"По оценкам украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти 30 разных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване, есть здесь и изделия из Китая", – сказано в расследовании.

В частности в модуле, который наводит на цель ракету Mohajer-6, обнаружена программируемая микросхема Artix-7 компании Xilinx, материнской структурой которой является транснациональная полупроводниковая компания Advanced Micro Devices (AMD) с головным офисом в Калифорнии.

Роль курсовой камеры, позволяющей контролировать полет иранского дрона в реальном времени, выполняет продукция компании RunCam Technology Co из Гонконга, отмечают "Схемы".