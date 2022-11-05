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ВСУ сбили два вертолета Ка-52, две ракеты "Калибр" и 11 дронов Shahed-136 – командование Воздушных сил ВСУ

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Два российских вертолета ВСУ сбили в Херсонской области
Два российских вертолета ВСУ сбили в Херсонской области
Фото: EPA

4 ноября украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram 5 ноября.

"В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.

Кроме этого, около 16.00 ПВО сбила на южном направлении две крылатых ракеты "Калибр".

"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня. К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ", – сообщили в командовании.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, составили около  74 840 военных, 2750 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вертолет, беспилотники, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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