ВСУ сбили два вертолета Ка-52, две ракеты "Калибр" и 11 дронов Shahed-136 – командование Воздушных сил ВСУ

Два российских вертолета ВСУ сбили в Херсонской области Фото: EPA

"В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.

Кроме этого, около 16.00 ПВО сбила на южном направлении две крылатых ракеты "Калибр".

"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня. К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ", – сообщили в командовании.