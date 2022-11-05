ВСУ сбили два вертолета Ка-52, две ракеты "Калибр" и 11 дронов Shahed-136 – командование Воздушных сил ВСУ

"В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.
Кроме этого, около 16.00 ПВО сбила на южном направлении две крылатых ракеты "Калибр".
"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня. К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ", – сообщили в командовании.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, составили около 74 840 военных, 2750 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".