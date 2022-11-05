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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские силы ПВО сбили 11 дронов "Shahed" и 2 крылатые ракеты "Калибр" – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления российской армии
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления российской армии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За прошедшие сутки российская армия нанесла 6 ракетных и 21 авиационный удар по украинским населенным пунктам. Кроме того, оккупанты совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом Генеральный штаб Вооруженный сил Украины сообщил 5 ноября в оперативной сводке в Facebook.

4 ноября, в районе Нововасильевки Николаевской области украинская армия уничтожила 6 российских топливозаправщиков, говорится в сообщении. 

По уточненной информации, в результате огневого поражения переправы оккупантов вблизи Антоновки Херсонской области, ВСУ уничтожили буксир, еще два плавредства получили повреждения. Также сообщается о попадании в колонну оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. 

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава российской армии, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр". 

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления российской армии, а также 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, информирует Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zr63e6qEFLYzLncNii9iiUg1RbNkaZAywLm98hyixbjy6B1spHJH4zdT43w7cuhel

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, ПВО, Николаевская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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