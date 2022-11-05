За сутки украинские силы ПВО сбили 11 дронов "Shahed" и 2 крылатые ракеты "Калибр" – Генштаб

4 ноября, в районе Нововасильевки Николаевской области украинская армия уничтожила 6 российских топливозаправщиков, говорится в сообщении.

По уточненной информации, в результате огневого поражения переправы оккупантов вблизи Антоновки Херсонской области, ВСУ уничтожили буксир, еще два плавредства получили повреждения. Также сообщается о попадании в колонну оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава российской армии, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления российской армии, а также 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, информирует Генштаб.